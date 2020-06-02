В Нижнем Новгороде ожидаются дождь и ветер

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:33:39+03:00

Лето пока не радует теплой и солнечной погодой

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Сейчас в Нижнем Новгороде 10 градусов, пасмурно и без осадков.

В течение дня температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла, ближе к вечеру вероятны осадки, а ночью – сильный дождь и похолодание до 7-10 градусов.

Ветер восточный, порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление стабильное – 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – 50-85%.

Уже завтра потеплеет до +18 градусов, в первой половине дня ожидается ясная погода без осадков. Но после полудня вероятен дождь и переменная облачность.

В целом, нестабильная погода с похолоданием к вечеру и дождями сохранится до конца недели. Синоптики прогнозируют, что к воскресенью столбики термометров поднимутся до +25 градусов днем и +15 градусов ночью.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ждет нижегородцев в первый летний месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU