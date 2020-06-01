Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 1 июня 2020 года: Число заболевших на Автозаводе выросло до 945 человек
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области на 1 июня 2020 года составляет 10149 человек. Причем наибольшее количество заболевших проживает в областном центре - 5027 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отметим, что антирейтинг по зараженным COVID-19 в Нижнем Новгороде по-прежнему возглавляет Автозаводский район - там уже 945 человек с таким диагнозом.
Следом идет Канавино, где число заболевших новой коронавирусной инфекцией выросло до 874 человек. А на третьем месте - Ленинский район, где официально 800 заболевших.
В Сормове - 603 пациента с коронавирусом, в Нижегородском районе - 582, в Советском районе - 446, а в Московском районе - 434. Меньше всего зараженных, как и прежде, в Приокском районе - 343 человека.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, какие районы Нижегородской области лидируют по количеству заболевших на 1 июня 2020 года. Напомним, что в 16 районах новые случаи вовсе не выявлены.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области (по данным на 1 июня 2020 года):
- число заболевших выросло до 10149 человек;
- число выздоровевших выросло до 3801 человека;
- число умерших выросло до 104 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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