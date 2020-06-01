2020-06-01T11:17:15+03:00
Общество

Более 740 транспортных средств было проверено на пунктах въездного контроля в Нижегородской области за сутки

Правоохранители продолжают проводить профилактические беседы с жителями
Юлия ИСАЕВА
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За последние сутки сотрудники ДТП остановили и проверили на пунктах въездного контроля в Нижегородской области 745 транспортных средств. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, с 10 апреля по 31 мая 2020 года полицейские и представители органов власти провели с жителями более 116 тысяч профилактических бесед, в ходе которых рассказали об опасности нарушения режима повышенной готовности. За этот же период на всех, кто покинул дома или передвигался по региону без специального QR-кода, были составлены протоколы – их уже более 12 тысяч.

Напомним, за последние сутки число зараженных коронавирусом в Нижегородской области перешагнуло отметку в 10 тысяч человек. 1 июня на портале стопкоронавирус.рф появилась информация о 315 новых случаев заболевания. Губернатор Глеб Никитин по-прежнему призывает жителей соблюдать правила безопасности и не игнорировать режим самоизоляции.

- Помните, что коронавирус – это тяжелое заболевание, уберечься от которого можно, если четко следовать всем нормам санитарно-эпидемиологической безопасности. Берегите себя и близких! – заявил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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