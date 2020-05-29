Участник скандального хоровода в Стригинском бору будет оштрафован

29 Май 2020 2020-05-29T15:15:01+03:00

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Один из участников скандального хоровода в Стригинском бору, который состоялся после ввода режима полной самоизоляции в разгар пандемии коронавируса, должен будет оплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Такое решение принял Автозаводский районный суд, сообщается на сайте Нижегородского облсуда.

Новость о массовом хороводе, который нижегородцы устроили в Стригинском бору 26 апреля, облетела всю страну. Удивительно, что жители областного центра собрались на Красную горку в разгар пандемии коронавируса, когда власти рекомендуют самоизолироваться и воздерживаться от каких-либо контактов. «Комсомолка» связалась с одним из участников массового хоровода и узнала, зачем десяткам людей понадобилось нарушать самоизоляцию.

- Участников было около 100. Это общность потомков своих славных древних родов Русов. Мы постоянно соблюдаем наши традиции и живем по совести, - заявил Дмитрий Ошман.

Нижегородец заверил, что собравшиеся днем 26 апреля в Стригинском бору маски не носят из принципа. По той же причине не пользуются и антисептиками, столь необходимыми в наше время.

Однако позже стало известно, что 28 апреля в отдел полиции доставили четырех нижегородцев, нарушивших режим самоизоляции. Двое из них оказались участникам массового хоровода в Стригинском бору на Красную горку.

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ИСТОЧНИК KP.RU