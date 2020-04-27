Нижегородцы устроили массовый хоровод во время режима самоизоляции

Пока одни пережидают пандемию коронавируса дома, другие устраивают массовые гулянья по случаю Красной горки с хороводами и песнопениями. Последних очевидцы застукали в Стригинском бору днем 26 апреля.

- Наши подписчики стали свидетелями вот такого мероприятия. Мы точно не знаем, с чем связан этот праздник, но, возможно, люди отмечают воскресенье апостола Фомы или Антипасху, на Руси называемую также Красной горкой. Обычно к этому празднику приурочиваются свадьбы, венчания и поминание умерших. Издревле в этот день открывали весенний сезона свадеб, - говорится в паблике «Типичный Нижний Новгород».

И пока общественность обсуждала данный поступок в соцсетях (а, надо сказать, большинство комментаторов встали на сторону празднующих), объявился один из тех, кто участвовал в «лесном» мероприятии. По словам Дмитрия Ошмана, собравшиеся в Стригинском бору люди отмечали Красную горку.

- Проводили обряд воссоединения народа земли нижегородской с предками, с силами и природы, а также пробуждения его ото сна и замороченного состояния, дабы не дать Русь нашу и всю Землю на поругание, - заявил нижегородец.

Тем временем полиция организовала проверку по факту опубликованного в соцсетях видео с массовым хороводом.

Нижегородцы устроили массовый хоровод на Красную горку.Видео: https://vk.com/typical_nn

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