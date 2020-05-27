Еще 6,2 тысячи нижегородцев сдали тесты на коронавирус за последние сутки

27 Май 2020 2020-05-27T10:00:07+03:00

Таким образом, число проверившихся на COVID-19 выросло до 195 тысяч человек

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По данным на утро 27 мая 2020 года, в Нижегородской области анализы на коронавирусную инфекцию сдали уже 195 304 человека, более 6,2 тысячи из которых протестировались за последние сутки. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средний показатель в настоящий момент составляет 6 097,6 человека на 100 тысяч населения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь подчеркнул, что по абсолютному количеству исследований, проведенных в сутки, наш регион по-прежнему остается в лидерах по стране. При этом объемы тестирования продолжают расти.

- Для постановки диагноза проведения однократного теста недостаточно. При наличии симптомов инфекционного заболевания и подозрения на COVID-19 исследования проводят не менее трех раз, - отметил губернатор.

Ранее мы сообщали, что с 27 мая 2020 года в Починках отменяется карантин, введенный в начале месяца из-за активного распространения вируса. Постановление уже подписано, а решение принималось на основе предписания главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU