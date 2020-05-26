Глеб Никитин рассказал, когда виделся с заболевшим коронавирусом Павлом Солодким

26 Май 2020 2020-05-26T18:51:10+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, когда в последний раз встречался с бизнес-омбудсменом Павлом Солодким, у которого диагностирована коронавирусная инфекция. Напомним, о болезни Павла Солодкого стало известно во вторник, 26 мая 2020 года. Как выяснилось, он был госпитализирован еще 21 мая, а весь Аппарат ушел на карантин.

- Мероприятие, в котором мы очно участвовали вместе с Павлом Михайловичем, прошло 15 апреля 2020 года. С тех пор мы общаемся по телефону и по видеосвязи, - отметил Глеб Никитин. – Мы находимся на связи и сейчас. Желаю ему скорейшего выздоровления!

Губернатор также отметил, что все представители правительства Нижегородской области, которые очно контактировали с Павлом Солодким, были изолированы.

- Им проведены тесты на коронавирус, результаты у всех отрицательные. После карантина они вернулись к работе, - добавил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU