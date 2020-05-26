Тело 22-летнего жителя поселка Воскресенское обнаружили на дереве в лесу

26 Май 2020 2020-05-26T18:48:22+03:00

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Страшную находку обнаружил, пойдя в лес, житель поселка Воскресенское – тело своего 22-летнего друга Игоря Викторова (имя героя изменено – прим. ред.). Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

- В тот день мы с Игорем были у друзей, - вспоминает его знакомый. – Конечно, мы там выпивали, а потом около полуночи он вернулся домой. Там уже была его гражданская жена. Оставив его дома, она отправилась гулять к подруге. Он пытался уговорить ее остаться, но она его не послушала.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, около двух часов ночи мужчина позвонил своей сожительнице и сообщил, что тоже уходит. С тех пор он на связь не выходил. Через два часа его супруга вернулась домой и обнаружила, что его нет. Тогда она бросилась к соседу и вместе с ним отправилась на поиски.

- Около пяти часов утра 9 мая его тело было обнаружено на дереве в лесном массиве, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас его тело направлено в морг Семеновской ЦРБ. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее мы писали, что в Лыскове 19-летний молодой человек выпал из окна на пятом этаже квартиры. К счастью, после падения он остался жив. Как стало известно, в компании молодых людей также находилась девушка, не отвечавшая ему взаимностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU