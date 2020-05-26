2020-05-26T12:10:03+03:00
Происшествия

«Девушка не отвечала ему взаимностью»: В Лыскове 19-летний парень выпал из окна пятого этажа

Сейчас в причинах этого происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов
Вероника КОТИК
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«Девушка не отвечала ему взаимностью»: В Лыскове 19-летний парень выпал из окна пятого этажа.«Девушка не отвечала ему взаимностью»: В Лыскове 19-летний парень выпал из окна пятого этажа.
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Очередная вечеринка молодых людей в Лыскове едва не закончилась трагедий – после ночной попойки 19-летний Егор Гулилов (имя героя изменено – прим. ред.) выпал из окна квартиры на пятом этаже

- Мы с ним вместе снимали эту квартиру. Вечером девятого мая мы с Егором пригласили к себе друзей, - вспоминает друг Егора. – У нас в гостях было двое парней и две девушки. Ну, выпили немного, посидели.

Эта ночная вечеринка не отличалась бы ни одной другой, если бы в разгар веселья Егор Гулилов не выпал из окна пятого этажа.

- Он ушел на кухню примерно в половине пятого утра, - вспоминают друзья. – Мы заметили, что его долго нет, решили посмотреть, что с ним. А оказалось, что он вывалился.

Стоит отметить, что Егор предварительно выставил москитную сетку из окна. По словам друзей, причиной этого странного поведения мог стать тот факт, что с ними в компании находилась девушка, которая очень нравилась Егору. Однако взаимностью она ему не отвечала.К счастью, после падения молодой человек остался жив.

- Он был сразу доставлен в реанимационное отделение Лысковской районной больницы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас по данному фату проводится доследственная проверка. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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