2020-05-26T14:51:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 мая 2020 года: Сормовский район обогнал Нижегородский по количеству зараженных

Рассказываем последние новости о коронавирусе в районах Нижнего Новгорода
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 мая 2020 года: Сормовский район обогнал Нижегородский по количеству зараженныхКоронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 мая 2020 года: Сормовский район обогнал Нижегородский по количеству зараженных
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Наибольшее количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области проживает в областном центре – из 8504 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» 4324 человека приходятся на сам Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лидером антирейтинга по-прежнему остается Автозаводский район, где заболели уже 798 человек. За ним следуют Канавинский и Ленинский районы с 736 и 712 зараженными соответственно. А вот далее в таблице произошли небольшие изменения – Сормовский район обогнал по количеству заболевших Нижегородский район, хотя и ненамного: 510 против 507 человек. В Советском и Московском районах по 389 и 378 зараженных, а наименьшее количество сохраняется в Приокском районе – 294 человека.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было подтверждено 228 новых случаев коронавируса. Количество выздоровевших увеличилось до 2895 человек. Кроме того, умерли еще семь пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 мая 2020 года: Сормовский район обогнал Нижегородский по количеству зараженных
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