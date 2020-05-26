2020-05-26T11:00:17+03:00
Общество

Дорожные знаки появятся у 36 образовательных учреждений Нижнего Новгорода в этом году

Специалисты также отремонтируют 800 уже установленных дорожных знаков
Валерия ГРОМОВА
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У 36 образовательных учреждений Нижнего Новгорода в этом году будут установлены новые дорожные знаки. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», на выполнение муниципального задания уже выделено 149,7 миллиона рублей.

На эти средства проведут техослуживание 502 светофоров, еще 100 переоборудуют для обеспечения на наиболее загруженных участках дорог «зеленой волны». Кроме того, до конца года будут построены еще три объекта.

Специалисты также отремонтируют 800 уже установленных в Нижнем Новгороде дорожных знаков и смонтируют еще 2 000 новых.

Напомним, в начале апреля на перекрестке Анкудиновского шоссе и Полярной улицы в Нижнем Новгороде заработал новый светофор. Соответствующее решение о его запуске было принято после многочисленных просьб жителей, которые начали просить запустить этот светофор еще два года назад, когда Вконтакте заработала группа «Город без пробок».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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