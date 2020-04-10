Новый светофор заработал на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде

10 Апр 2020 2020-04-10T11:56:28+03:00

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Новый светофор начал работать на перекрестке Анкудиновского шоссе и Полярной улицы в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на градоначальника Владимира Панова, соответствующее решение было принято после многочисленных просьб жителей.

Местные жители начали просить запустить этот светофор еще два года назад, когда Вконтакте заработала группа «Город без пробок».

- На этой развязке всегда большой трафик и, конечно же, пробки. В 2016 году там установили светофор, но его не включали, так как решить проблему он не мог, скорее, усугубил бы ее. Поэтому к решению решили подойти более системно, - написал мэр на своей странице в социальных сетях.

Также, как заявил Панов, в прошлом году в ста метрах от этого перекрестка дорога была расширена на целую полосу. Работы проводились в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU