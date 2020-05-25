2020-05-25T20:07:44+03:00
Общество

10 заявок представит на конкурс «Малые города и исторические поселения» 2021 года Нижегородская область

Отбором проектов занимался лично Глеб Никитин
Елена КАРАЛ
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Отобрано 10 заявок от малых городов и исторических поселений Нижегородской области, которые представят Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в 2021 году. Глава региона Глеб Никитин отобрал 25 мая те заявки, которые представят область на конкурсе Минстроя России «Малые города и исторические поселения», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил губернатор, в Нижегородской области есть два исторических поселения и 26 малых городов. Для них конкурс является стимулом к росту и развитию.

- Проводить отбор сложно, хочется, чтобы каждый из городов получил федеральный грант на реализацию проекта. Ценно то, что некоторые начинают самостоятельно, не дожидаясь поддержки извне, воплощать в жизнь идеи по благоустройству знаковых территорий, - сказал Глеб Никитин.

В целом поступило 14 заявок, но только 10 из них теперь рассмотрит федеральная комиссия.

В номинации «Исторические поселения» Нижегородскую область представит Арзамас, который уже побеждал в конкурсе. Благодаря этому в городе благоустроили парк им.Гайдара.

Кроме того, прошли проекты Ворсмы, Чкаловска и Первомайска. Они претендуют на номинацию «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». Проекты Кулебак, Балахны и Семенова выдвигаются на номинацию «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек».

Федеральным экспертам предстоит также оценить проекты Павлова, Сарова и Кстова.

- Все проекты, которые мы отправим на суд федеральной комиссии, тщательно прорабатывались муниципалитетами, - подчеркнул Глеб Никитин. - Они конкурентоспособны и достойно представят нашу область на конкурсе. Уже трижды от нашего региона победителями признавались по 4 города. В этот раз рассчитываем как минимум на такой же результат.

Победители конкурса смогут претендовать на грант до 90 миллионов рублей, в зависимости от количества населения. Итоговый размер гранта определит федеральная конкурсная комиссия, исходя из числа заявок, представленных регионами. Итоги конкурса планируют подвести до сентября этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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