Парк имени Гайдара в Арзамасе – манифест новой городской жизни

Хотя техническое открытие парка имени А.П. Гайдара в Арзамасе уже состоялось в декабре, официальный запуск его в эксплуатацию намечается на весну 2020 года. Об этом «Комсомолке» рассказала руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

Термин «техническое открытие» означает, что объект готов к сдаче по контракту. Что касается официальной церемонии, то в институте ее собираются приурочить к началу сезона, организовав интересную событийную программу.

Парк им.А.П.Гайдара. ФОТО:ИРГСНО

Задачи проектировщиков

Разрабатывая концепцию проекта парка, сотрудники института должны были придумать идеологию и позиционирование нового парка как манифеста новой городской жизни. Он должен содержать историю, рассказывать о знаковых явлениях и людях Арзамаса. Важно было также создать условия для новых видов отдыха, жизни и творчества современных горожан. При этом арзамасцы должны почувствовать, что живут в городе, который ничем не уступает крупным и зажиточным мегаполисам.

Парк им.А.П.Гайдара. ФОТО:ИРГСНО

- В основе концепции два ключевых образа: ценность самого места и герой. Особенность места в том, что на этой территории находились карьеры, где добывалась глина для изготовления кирпичей. Из этих кирпичей выстроен исторический центр Арзамаса, а герой — советский писатель Аркадий Гайдар, который жил в Арзамасе, - рассказала Дарья Шорина.Специалисты института прорабатывали также нераскрытый потенциал парка: нужно было систематизировать пешеходные дорожки, тропинки и планировку, добавить новые функции и визуальный стиль парка.

Как создавалась концепция

К созданию концепции благоустройства парка имени Гайдара привлекались местные жители. В ходе встреч арзамасцы обозначали проблемы, рассказывали об особенностях территории, озвучивали свои идеи и выбирали ключевые зоны для благоустройства.

Одна из площадок появилась в концепции благодаря конкурсу детского рисунка.

Парк им.А.П.Гайдара. ФОТО:ИРГСНО

Глубинные интервью и отдельные встречи также были проведены с городскими сообществами, экспертами, представителями бизнеса и городской администрации. Всего в обсуждении парка поучаствовали 1270 арзамасцев.

Созданный в результате проект развития подарил Арзамасу победу в 2018 году в конкурсе «Исторические поселения и малые города».

Результат благоустройства

Парк им.А.П.Гайдара. ФОТО:ИРГСНО

Благоустройство охватило 3,3 гектара парковой территории. Здесь была обновлена входная площадь с аркой, установлен павильон инфоцентра, арт-объект в виде надписи «Парк Гайдара». Преобразились центральная и историческая аллеи, появились фестивальная и ярмарочная площади со сценой и амфитеатром, «Звезда Гайдара» с арт-инсталляции.

Отдельного внимания заслуживает спортивная инфраструктура: спортплощадка, велодорожка, поля для баскетбола и волейбола и другие объекты.

Парк им.А.П.Гайдара. ФОТО:ИРГСНО

Благоустроенную территорию оборудовали новым освещением, навигацией, информационными стендами о городе и парке, появились новые места отдыха. Здесь также было выполнено акцентное озеленение и геопластика. Благодаря этому появились холмы в ключевых уголках парка.

Результаты благоустройства уже прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

mutko_official В Арзамасе Нижегородской области открыли обновлённый парк им. А.П. Гайдара. Проект победил в первом конкурсе малых городов и исторических поселений в 2018 году. В парке появились площадки для отдыха, арка для молодоженов и дорожка для скандинавской ходьбы, сцена, амфитеатр и ярмарочная площадь. Жители города получили отличное общественное пространство функциональное и удобное. Концепцию парка разработали @irgsno. #мутко #конкурсмалыхгородов #арзамас

В обновленном парке 13 декабря также побывали министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В целом работы обошлись в 137 млн рублей. В эту сумму входит грант, а также деньги федерального и муниципального бюджетов. В 2019 году на реализацию проекта были дополнительно выделены 30 млн рублей из бюджета Нижегородской области.

В институте отметили, что после благоустройства работа в парке не закончится.

Сотрудникам ИРГСНО предстоит наполнить парк событиями, которые придумывались вместе с жителями и экспертами еще на этапе концепции.

Парк им.А.П.Гайдара. ФОТО:ИРГСНО

- Важная задача — создать программно-событийный план для культурного центра и помочь настроить эту работу дирекции парка. Это место должно быть открытым для горожан и использоваться всесезонно будущими сообществами-резидентами, - пояснила Дарья Шорина.

Специалисты Института также рекомендовали реконструировать и благоустроить зоны аттракционов, убрать лишние заборы, реорганизовать существующие стационарные магазины и кафе. Кроме того, ИРГСНО посоветовал ввести в парке единый дизайн-код.