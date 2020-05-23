23 Май 2020 2020-05-23T16:28:26+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин смог подстричься после месячного ожидания. Об этом рассказал сам глава региона на своей странице в социальной сети.

Напомним, все салоны красоты и парикмахерские прекратили свою работу 30 марта, когда был введен режим всеобщей самоизоляции. Только несколько дней назад первые салоны смогли открыться после долгого простоя. При этом они должны соблюдать все необходимые меры санитарной безопасности, в том числе установить видеонаблюдение.

- Наконец-то смог подстричься, - рассказал Глеб Никитин. – И лично проверил, как работают салоны, открывшиеся в пилотном режиме, в том числе с использованием видеоаналитики. Через платформу «Карта жителя Нижегородской области» уже подано 97 заявок от салонов, 25 из них уже подключились.

Глава региона напомнил два важных момента. Во-первых, салонам предоставлена возможность открыться раньше. Без камер салоны смогут открыться на втором этапе. А во-вторых, изображение с камер видеонаблюдения сканирует искусственный интеллект.

К слову, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений после пандемии коронавируса. Однако расслабляться не стоит – только за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 211 новых случаев заболевания. К счастью, одновременно с этим в Нижегородской области растет и число выздоровевших. Сейчас их количество уже перевалило 2,3 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU