2020-05-21T14:41:00+03:00
Общество

Детский сад на 220 мест хотят построить в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Передачу земельного участка под него одобрили депутаты гордумы
Елена КАРАЛ
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Земельный участок на улице Генерала Зимина планируют передать под строительство детского сада на 220 мест. Соответствующее решение 21 мая поддержали депутаты на заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям гордумы Нижнего Новгорода.

Территория расположена рядом с домом №40 на улице Генерала Зимина, передает пресс-служба муниципального органа.

Как уточнили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города, земельный участок планируют передать в постоянное пользование «ГлавУКС Нижнего Новгорода». Строительство дошкольного учреждения будет вестись в рамках нацпроекта «Демография».

По словам председателя комиссии Кирилла Лазорина, площадь участка составляет 9000 квадратных метров, он разграничен и поставлен на кадастровый учет.

Вопрос о передаче участка депутаты рекомендовали рассмотреть на ближайшем заседании городской думы и принять в результате голосования.

Напомним, строительство трех школ и двух пристроев к существующим учебным заведениям должно скоро начаться в Нижнем Новгороде. Новые школы должны появиться в микрорайонах «Юг», Верхние Печеры и в Сормовском районе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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