2020-05-19T17:01:28+03:00
Общество

Строительство трех школ и двух пристроев скоро начнется в Нижнем Новгороде

Новые школы появятся в Верхних Печерах, в микрорайоне «Юг» и в Сормовском районе
Елена КАРАЛ
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Строительство трех школ и двух пристроев скоро начнется в Нижнем НовгородеСтроительство трех школ и двух пристроев скоро начнется в Нижнем НовгородеФото: Екатерина АРДАШЕВА
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Строительство трех школ и двух пристроев к существующим учебным заведениям должно начаться в Нижнем Новгороде в 2020 году. Работы запланированы в рамках федерального проекта «Современная школа» и нацпроекта «Образование». Об этом в сообщила заместитель директора департамента строительства и капремонта городской администрации Татьяна Гераськина. Доклад о планах по строительству новых школ она озвучила в ходе онлайн-заседания комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 19 мая.

В этом году планируют начать строить школы на 1500 мест в микрорайонах Верхние Печеры и «Юг». Строительство еще одного учебного заведения (1100 мест) должно стартовать в границах улиц Машинной и Победной в Сормовском районе.

Разработана проектно-сметная документация для пристроев к школам №117 в Сормовском районе и №168 в микрорайоне Сортировочный. Деньги на возведение объектов предусмотрены в областном и городском бюджетах.

- Строительство пристроя к школе №168 запланировано в 2020 и в 2021 году. На эти цели программой предусмотрено 415 миллионов рублей. Проектно-сметная документация разработана, проект отправлен на госэкспертизу. При этом стоимость строительства увеличилась до 600 млн рублей. После получения положительного заключения госэкспертизы, мы направим запрос в правительство о внесении изменений в программу и выделении дополнительного финансирования, - сообщила Татьяна Гераськина.

Что касается пристроя к школе №117, то его создание запланировано в период с 2021-го по 2022-й годы.

Близится к финалу и строительство школы на проспекте Гагарина в Приокском районе Нижнего Новгорода. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на август этого года. Сейчас «Теплоэнерго» готовится прокладывать теплотрассу к учебному заведению. Работы должны начаться не позднее 15 июля.

Напомним, в четырех нижегородских школах в этом году намечается большой ремонт. Комплексные капитальные работы запланированы в школах №106, 29, 171 и 167. Еще в шести учебных заведениях проведут отдельные виды ремонтных работ. На это планируется направить 294 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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