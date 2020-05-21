2020-05-21T11:09:07+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 мая 2020 года выросло до 1911 человек

За минувшие сутки COVID-19 побороли еще 258 нижегородцев
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 мая 2020 года выросло до 1911 человек. По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, за последние сутки от COVID-19 вылечились 258 нижегородцев.

При этом ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе выявлено 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В целом пробы верифицированы у 7,4 тысячи человек. Из них примерно 4,5 тысячи - на амбулаторном лечении. В больницах с подтвержденным диагнозом пребывают более 930 пациентов, уточнил глава региона Глеб Никитин.

Тем временем до 53 человек выросло количество умерших пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки из жизни ушли четыре нижегородца с таким диагнозом.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде открылись первые салоны красоты, которые были вынуждены приостановить работу из-за режима самоизоляции. Также открылись организации торговли, но примерка одежды и обуви по-прежнему запрещена.

КСТАТИ

В общей сложности в Российской Федерации за минувшие сутки были выписаны 7,2 тысячи человек, поборовших коронавирусную инфекцию. Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, больше всего было выписано в Москве - 3746, Московской области - 384 и Дагестане - 223.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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