Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам нацпроектов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам реализации нацпроектов в регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоялось в режиме видеоконференцсвязи в среду, 20 мая 2020 года. В рамках мероприятия обсуждались вопросы, связанные с принятием дополнительных мер в сфере противодействия правонарушениям в ходе реализации нацпроектов.
- Я дал поручение правительству региона проанализировать все мероприятия в рамках нацпроектов. Важно, чтобы средства, которые на них выделяются, использовались максимально эффективно, - подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, более 145 миллионов рублей планируется направить на поддержку нижегородского бизнеса, пострадавшего в период пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU