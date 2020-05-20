2020-05-20T20:52:32+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам нацпроектов

Мероприятие состоялось 20 мая 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам реализации нацпроектов в регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоялось в режиме видеоконференцсвязи в среду, 20 мая 2020 года. В рамках мероприятия обсуждались вопросы, связанные с принятием дополнительных мер в сфере противодействия правонарушениям в ходе реализации нацпроектов.

- Я дал поручение правительству региона проанализировать все мероприятия в рамках нацпроектов. Важно, чтобы средства, которые на них выделяются, использовались максимально эффективно, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, более 145 миллионов рублей планируется направить на поддержку нижегородского бизнеса, пострадавшего в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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