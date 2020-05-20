2020-05-20T11:13:20+03:00
Происшествия

Адвоката из Богородска задержали за посредничество во взятке в 4,8 миллиона рублей

В ближайшее время ей изберут меру пресечения
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении адвоката из Богородска, которая подозревается в преступлении по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» УК РФ. Как сообщается на официальном сайте ведомства, женщину задержали с поличным два дня назад.

18 мая 2020 года она получила от осужденного жителя часть взятки в размере 4,8 миллиона рублей за то, что сотрудники прокуратуры помогли ему на заседании. Гражданин получил пять лет условно за совершение двух мошенничеств.

- При получении последнего транша в размере 520 тысячи рублей противоправные действия адвоката пресечены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Нижегородской области, - уточнили в СУ СК по регионе.

Свою вину женщина не признает. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Все обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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