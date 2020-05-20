Первые салоны красоты открылись в Нижнем Новгороде после режима самоизоляции

20 Май 2020 2020-05-20T19:25:05+03:00

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Некоторые салоны красоты уже открылись в Нижнем Новгороде после режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, массовое открытие салонов красоты и парикмахерских возможно лишь на втором этапе снятия ограничений, однако в случае внедрения дополнительных мер – а именно видеонаблюдения – бизнес может возобновить свою деятельность уже сейчас.

- Такой подход одобрен главным санитарным врачом страны Анной Поповой, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, открыться смогли также организации торговли – но при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерок одежды и обуви вплоть до перехода на третий этап снятия ограничений.

Кстати, если камеры видеонаблюдения уже были установлены в помещении ранее, предпринимателю достаточно просто подключиться к системе видеоаналитики – это делается бесплатно. Если же он устанавливает камеры впервые, он может подать заявку на компенсацию стоимости оборудования, но не более 8 тысяч рублей за одну камеру – при условии, что заявка подана до 27 мая 2020 года.

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Режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области уже несколько недель – торговые центры и салоны красоты закрыты, люди перешли на работу из дома, на улицах дежурят патрули, штрафующие за нарушение правил, а чтобы выйти из квартиры, нужно оформлять специальный код (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU