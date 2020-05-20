2020-05-20T19:25:05+03:00
Общество

Первые салоны красоты открылись в Нижнем Новгороде после режима самоизоляции

Также открылись организации торговли, но примерка одежды и обуви по-прежнему запрещена
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Некоторые салоны красоты уже открылись в Нижнем Новгороде после режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, массовое открытие салонов красоты и парикмахерских возможно лишь на втором этапе снятия ограничений, однако в случае внедрения дополнительных мер – а именно видеонаблюдения – бизнес может возобновить свою деятельность уже сейчас.

- Такой подход одобрен главным санитарным врачом страны Анной Поповой, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, открыться смогли также организации торговли – но при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерок одежды и обуви вплоть до перехода на третий этап снятия ограничений.

Кстати, если камеры видеонаблюдения уже были установлены в помещении ранее, предпринимателю достаточно просто подключиться к системе видеоаналитики – это делается бесплатно. Если же он устанавливает камеры впервые, он может подать заявку на компенсацию стоимости оборудования, но не более 8 тысяч рублей за одну камеру – при условии, что заявка подана до 27 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снятие режима самоизоляции в Нижнем Новгороде с 19 мая 2020 года: что изменится для жителей города

Режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области уже несколько недель – торговые центры и салоны красоты закрыты, люди перешли на работу из дома, на улицах дежурят патрули, штрафующие за нарушение правил, а чтобы выйти из квартиры, нужно оформлять специальный код (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам нацпроектов
Менеджер фирмы в Арзамасе ответит за попытку дать взятку полицейскому
Первые салоны красоты открылись в Нижнем Новгороде после режима самоизоляции
Большое родительское собрание пройдет в онлайн-формате в Нижегородской области 22 мая
Более 145 млн рублей направят на поддержку нижегородского бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса
Нижегородский министр спорта объяснил, зачем решил сократить зарплаты сотрудникам спортивных учреждений
Первый частный морг появится в Нижнем Новгороде
«Красное Сормово» обжалует решение Сормовского суда о выплате компенсаций семьям погибших рабочих
Выпускные в школе в Нижнем Новгороде 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Более 10 тысяч многоквартирных домов продезинфицировали в Нижнем Новгороде
Коронавирус и беременность: чем опасно и как защититься
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: меньше всего болеют в Приокском районе
Нижегородские спасатели продезинфицировали детский садик на Бору
Контроль за безопасностью газового оборудования будет усилен в Нижегородской области