Нижегородские спасатели продезинфицировали детский садик на Бору

20 Май 2020 2020-05-20T13:22:45+03:00

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Сотрудники нижегородского МЧС продолжают дезинфицировать социально-значимые объекты, крупные предприятия и мест скопления людей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дезинфекция организована в связи с распространением коронавируса.

Так, накануне спасатели обработали территорию вокруг детского садика «Антошка», расположенного на Бору. В настоящее время там функционируют две дежурные группы с 20 воспитанниками.

Специальными средствами были обработаны все прогулочные веранды и объекты, которые трогают дети во время прогулок. Площадь этих поверхностей составила 500 квадратных метров. Для дезинфекции применялся раствор гипохлорида кальция, разрешенный Роспотребнадзором.

В работе принимали участие две специальные машины и 10 человек личного состава ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, С 18 мая 2020 года в детских садах региона дополнительно открылись 908 дежурных групп. Благодаря этому число воспитанников выросло до 7 940 человек. Из них 14 групп запущены в Нижнем Новгороде: пять в Приокском районе и девять – в Нижегородском. Всего в детсадах на территории Нижегородской области в настоящий момент работают 1 460 дежурных групп для 13 277 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU