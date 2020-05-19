Еще более 900 дежурных групп открылись в нижегородских детсадах

19 Май 2020 2020-05-19T14:08:55+03:00

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С 18 мая 2020 года в нижегородских детских садах дополнительно открылись 908 дежурных групп. Благодаря этому число воспитанников выросло о 7 940 человек, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Из них 14 групп запущены в Нижнем Новгороде: пять в Приокском районе и девять – в Нижегородском. По словам министра образования Сергея Злобина, в четырех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области дошкольные учреждения работают в режиме свободного посещения, а в 47 - в режиме дежурных групп.

Всего в детсадах на территории области в настоящий момент работают 1 460 дежурных групп для 13 277 детей.

Напомним, Нижегородская область перешла на первый этап снятия ограничений по коронавирусу. Власти разрешили детским садам открывать двери для воспитанников, но для этого нужно дождаться решения глав муниципалитетов. По словам Злобина, дошкольные учреждения смогут возобновить работу не раньше июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU