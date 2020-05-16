После затянувшегося путешествия во время пандемии коронавируса в Нижний Новгород из-за рубежа вернулись еще 37 нижегородцев. Всем им предстоит двухнедельный карантин у себя дома.

- 15 мая из Нью-Йорка в Москву прилетели 17 нижегородцев, - рассказал губернатор Нижегородской области. – А утром 16 мая двое жителей нашего региона вернулись из Гоа. Еще 18 прилетели из Танзании, Республики Маврикий и ЮАР. Те, кто приехали вчера, сейчас уже у себя дома и находятся на двухнедельной самоизоляции, а 19 человек сегодня на специально организованных автобусах приедут из Москвы в Нижний Новгород. Один нижегородец предпочел остаться в столице по личным причинам.

Стоит отметить, что среди вернувшихся туристов не только жители Нижнего Новгорода, но и жители Выксы, Заволжья, Володарского района.

- Я бы хотела поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от лица всех нижегородцев, застрявших за границей из-за коронавируса, - обратилась жительница Выксы Ольга Хохулина, вернувшаяся с островов Занзибар. – Мы понимаем, какой это непростой труд. Вот, что значит – своих не бросаем!

Со своей стороны глава региона Глеб Никитин выразил благодарность правительству России и российским посольствам за помощь в организации вывоза нижегородских туристов из-за рубежа.

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