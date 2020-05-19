Выплата работникам больниц в Нижнем Новгороде из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислят

Постепенно в Нижегородской области решается вопрос с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными. А теперь еще и прояснилась ситуация с выплатой работникам больниц в Нижнем Новгороде из-за коронавируса в 2020 году.

- Федеральное правительство скорректировало методологию выплат медицинским работникам, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Теерь основанием для «прездентской выплаты» является сам факт работы с пациентами с коронавирусом. Время, затраченное на это, роли не играет.

В то же время есть ряд работников медицинских учреждений, которые не попали в перечень федеральных выплат.

- Речь идет о лифтерах, уборщицах, технических работниках, которые в «красной зоне могут заниматься наладкой аппаратов ИВЛ, - объяснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Мы приняли решение о региональных выплатах за их труд.

По словам главы региона, в общей сложности из регионального бюджета планируется направить на эти цели около 150 миллионов рублей.

Напомним, ранее глава региона также подробно рассказал о выплатах медицинским работникам, работающим с коронавирусными больными. По поручению Глеба Никитина, все просрочки по платежам должны были рассматриваться в индивидуальном порядке и тщательно изучены.