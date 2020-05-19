Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
В то время как одиннадцатиклассники вовсю готовятся к грядущим экзаменам, девятиклассники все чаще задаются вопросом – как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году. Об этом рассказали в министерстве образования Нижегородской области.
- Для получения аттестата об основном общем ОГЭ в этом году сдавать не надо, - предупредили в региональном министерстве образования. – Аттестаты всем выпускникам выдадут на основе итоговых годовых оценок.
Напомним, ранее стало известно, что и ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те, кому результаты необходимы для поступления в вузы. Всем остальным выпускникам аттестаты тоже дадут по итоговым оценкам.
Что касается самого ЕГЭ, то он будет перенесен на более поздний срок. Окончательная дата будет определена в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Список необходимых экзаменов школьники могут уточнить на сайтах высших учебных заведений. Сам порядок проведения экзаменов будет полностью выверен с рекомендациями регионального Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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