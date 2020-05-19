Завершено обследование 70 территорий Нижнего Новгорода для посадки кустарников в рамках компенсационного озеленения
Специалисты обследовали 70 территорий Нижнего Новгорода, где планируется высадить деревья и кустарники в рамках компенсационного озеленения. На заседании думской комиссии по экологии 19 мая замглавы департамента благоустройства Алексей Краснов рассказал, что проекты по этим территориям будут готовы к реализации до конца мая.
- Некоторые эскизные проекты уже имеются, они находятся на обсуждении у специалистов. Рассчитываем завершить первую очередь этих работ до июня, - добавил чиновник.
При этом, по словам Алексея Краснова, компенсационное озеленение осуществляется в двух формах: натуральной и денежной. И в приоритете именно натуральная форма.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что в областном центре высадят цветники площадью 11 тысяч квадратных метров. При этом отмечалось, что озеленение планируется провести во всех восьми районах Нижнего Новгорода. Клумбы должны появиться на основных городских магистралях, в скверах и парках.
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ИСТОЧНИК KP.RU