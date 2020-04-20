В Нижнем Новгороде высадят цветники площадью 11 тысяч квадратных метров

В Нижнем Новгороде в этом году планируется высадить десятки цветников общей площадью 11 тысяч квадратных метров. При этом озеленительные работы планируется провести во всех районах города. Клумбы украсят все основные городские магистрали, скверы и парки.

- В Автозаводском районе планируется разбить около 20 цветников, - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода. – В Московском районе – 30 цветников. Одних только многолетних растений будет высажено девять тысяч. А вот в Нижегородском районе цветники будут выдержаны в оранжево-красной гамме, что соответствует тематике 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

К слову, ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал о том, что в течение ближайших пяти лет в городе будет благоустроено 200 территорий, среди которых будут и парки, и скверы, и малые архитектурные формы.

КОНКРЕТНО

Где будут разбиты цветники?

Автозаводский район

• на площади имени Киселева

• у самолета в районе Аэропорта

• на проспекте Молодежный

• на бульваре по улице Веденяпина, 1-11

• на проспекте Ленина (главная проходная)

• проспекте Ильича, 31

• у Дворца бракосочетания

• у Дома ветеранов на проспекте Октября .

Канавинский район

• На улице Тихорецкая, 22

• улице Карла Маркса, 22

• на транспортной развязке улиц Мурашкинская – Бетанкура

• на разделительном газоне на улице Бетанкура

• в сквере у ДК им. Ленина

• в сквере Григорьева

Ленинский район

• рядом с мемориалом «Родина-Мать у дома № 46 по проспекту Ленина

• на бульваре Заречный

• напротив кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина

• при въезде с Комсомольского шоссе на проспект Ленина

• под виадуком на улице Новикова-Прибоя

• в районе транспортной развязки на Комсомольской площади

Нижегородский район

• на площади Народного Единства

• в сквере Жукова

• на Нижневолжской набережной

• в сквере на улице Яблоневая

• у обелиска памяти на улице Большая Перекрестная

• у обелиска в деревне Новая

Приокский район

• на Аллее трудовой славы

• в сквере транспортной развязки улицы Ларина-проспект Гагарина

• на площади имени Маршала Жукова

• на транспортной развязке у завода Нител

• в районе остановки «пл. Маршала Жукова» вдоль проспекта Гагарина

• на остановке «Мыза»

• у здания администрации района

Советский район

• Аллея памяти и славы на улице Рокоссовского

• проспект Гагарина (между остановками гостиница «Ока» и «Дворец спорта»)

• На улице Ванеева (от остановки «ул. Н.Сусловой» до ул. Васюнина)

• На площади Лядова

Сормовский район

• на бульваре Юбилейном

• на улице Коминтерна

• на кладбище Копосово-Высоково

• в сквере им. Рязанова

• на улице Ужгородской

• в сквере имени 70 лет Октября

• на круговой развязке на Стрелковой

• в сквере имени Ленинского Комсомола

• в сквере на улице Коминтерна у Центра Детского Творчества