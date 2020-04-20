В Нижнем Новгороде высадят цветники площадью 11 тысяч квадратных метров
В Нижнем Новгороде в этом году планируется высадить десятки цветников общей площадью 11 тысяч квадратных метров. При этом озеленительные работы планируется провести во всех районах города. Клумбы украсят все основные городские магистрали, скверы и парки.
- В Автозаводском районе планируется разбить около 20 цветников, - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода. – В Московском районе – 30 цветников. Одних только многолетних растений будет высажено девять тысяч. А вот в Нижегородском районе цветники будут выдержаны в оранжево-красной гамме, что соответствует тематике 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
К слову, ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал о том, что в течение ближайших пяти лет в городе будет благоустроено 200 территорий, среди которых будут и парки, и скверы, и малые архитектурные формы.
КОНКРЕТНО
Где будут разбиты цветники?
Автозаводский район
• на площади имени Киселева
• у самолета в районе Аэропорта
• на проспекте Молодежный
• на бульваре по улице Веденяпина, 1-11
• на проспекте Ленина (главная проходная)
• проспекте Ильича, 31
• у Дворца бракосочетания
• у Дома ветеранов на проспекте Октября .
Канавинский район
• На улице Тихорецкая, 22
• улице Карла Маркса, 22
• на транспортной развязке улиц Мурашкинская – Бетанкура
• на разделительном газоне на улице Бетанкура
• в сквере у ДК им. Ленина
• в сквере Григорьева
Ленинский район
• рядом с мемориалом «Родина-Мать у дома № 46 по проспекту Ленина
• на бульваре Заречный
• напротив кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина
• при въезде с Комсомольского шоссе на проспект Ленина
• под виадуком на улице Новикова-Прибоя
• в районе транспортной развязки на Комсомольской площади
Нижегородский район
• на площади Народного Единства
• в сквере Жукова
• на Нижневолжской набережной
• в сквере на улице Яблоневая
• у обелиска памяти на улице Большая Перекрестная
• у обелиска в деревне Новая
Приокский район
• на Аллее трудовой славы
• в сквере транспортной развязки улицы Ларина-проспект Гагарина
• на площади имени Маршала Жукова
• на транспортной развязке у завода Нител
• в районе остановки «пл. Маршала Жукова» вдоль проспекта Гагарина
• на остановке «Мыза»
• у здания администрации района
Советский район
• Аллея памяти и славы на улице Рокоссовского
• проспект Гагарина (между остановками гостиница «Ока» и «Дворец спорта»)
• На улице Ванеева (от остановки «ул. Н.Сусловой» до ул. Васюнина)
• На площади Лядова
Сормовский район
• на бульваре Юбилейном
• на улице Коминтерна
• на кладбище Копосово-Высоково
• в сквере им. Рязанова
• на улице Ужгородской
• в сквере имени 70 лет Октября
• на круговой развязке на Стрелковой
• в сквере имени Ленинского Комсомола
• в сквере на улице Коминтерна у Центра Детского Творчества
ИСТОЧНИК KP.RU