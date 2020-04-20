2020-04-20T18:33:09+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде высадят цветники площадью 11 тысяч квадратных метров

Клумбы украсят главные городские магистрали, бульвары и скверы [список]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижнем Новгороде высадят цветники площадью 11 тысяч квадратных метров.В Нижнем Новгороде высадят цветники площадью 11 тысяч квадратных метров.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде в этом году планируется высадить десятки цветников общей площадью 11 тысяч квадратных метров. При этом озеленительные работы планируется провести во всех районах города. Клумбы украсят все основные городские магистрали, скверы и парки.

- В Автозаводском районе планируется разбить около 20 цветников, - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода. – В Московском районе – 30 цветников. Одних только многолетних растений будет высажено девять тысяч. А вот в Нижегородском районе цветники будут выдержаны в оранжево-красной гамме, что соответствует тематике 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

К слову, ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал о том, что в течение ближайших пяти лет в городе будет благоустроено 200 территорий, среди которых будут и парки, и скверы, и малые архитектурные формы.

КОНКРЕТНО

Где будут разбиты цветники?

Автозаводский район

• на площади имени Киселева

• у самолета в районе Аэропорта

• на проспекте Молодежный

• на бульваре по улице Веденяпина, 1-11

• на проспекте Ленина (главная проходная)

• проспекте Ильича, 31

• у Дворца бракосочетания

• у Дома ветеранов на проспекте Октября .

Канавинский район

• На улице Тихорецкая, 22

• улице Карла Маркса, 22

• на транспортной развязке улиц Мурашкинская – Бетанкура

• на разделительном газоне на улице Бетанкура

• в сквере у ДК им. Ленина

• в сквере Григорьева

Ленинский район

• рядом с мемориалом «Родина-Мать у дома № 46 по проспекту Ленина

• на бульваре Заречный

• напротив кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина

• при въезде с Комсомольского шоссе на проспект Ленина

• под виадуком на улице Новикова-Прибоя

• в районе транспортной развязки на Комсомольской площади

Нижегородский район

• на площади Народного Единства

• в сквере Жукова

• на Нижневолжской набережной

• в сквере на улице Яблоневая

• у обелиска памяти на улице Большая Перекрестная

• у обелиска в деревне Новая

Приокский район

• на Аллее трудовой славы

• в сквере транспортной развязки улицы Ларина-проспект Гагарина

• на площади имени Маршала Жукова

• на транспортной развязке у завода Нител

• в районе остановки «пл. Маршала Жукова» вдоль проспекта Гагарина

• на остановке «Мыза»

• у здания администрации района

Советский район

• Аллея памяти и славы на улице Рокоссовского

• проспект Гагарина (между остановками гостиница «Ока» и «Дворец спорта»)

• На улице Ванеева (от остановки «ул. Н.Сусловой» до ул. Васюнина)

• На площади Лядова

Сормовский район

• на бульваре Юбилейном

• на улице Коминтерна

• на кладбище Копосово-Высоково

• в сквере им. Рязанова

• на улице Ужгородской

• в сквере имени 70 лет Октября

• на круговой развязке на Стрелковой

• в сквере имени Ленинского Комсомола

• в сквере на улице Коминтерна у Центра Детского Творчества

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Начальник УГИБДД по Нижегородской области уходит в отставку
Коронавирус подтвердился у одного из монахов московского монастыря
Более 80 памятников воинской славы приведут в порядок накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Маршрутку № 67 отменят в Нижнем Новгороде на время режима самоизоляции
Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины
Стало известно, где может появиться первый в регионе национальный парк
Нижегородские банки одобрили 38 льготных кредитов на зарплаты сотрудникам
Рабочие приступили к монтажу оборудования на очистных сооружениях в селе Ильино-Заборское
В Нижегородской области усилят лесопожарные станции
За сутки в Нижегородской области было проведено 776 проверок режима самоизоляции
«Искали два дня»: Пропавший в Выксунском районе 15-летний подросток найден мертвым
Стало известно, в каких регионах молодые учителя получают самые высокие зарплаты
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Еще 13 зданий Нижнего Новгорода включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Нижегородские медики рассказали, как нужно питаться в период самоизоляции
Похолодание до -3 и дождь со снегом придут в Нижний Новгород на этой неделе
Более 41,7 тысячи исследований на наличие коронавируса проведено в Нижегородской области
15-летнего Рому Усанова разыскивают в Выксунском районе
В Нижегородской области производство молока выросло на 6%
Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года увеличилось до пяти
Нижегородские театры и музеи подготовили культурную программу на 19 апреля
Нижегородцев пригласили присоединиться к Всероссийскому марафону #ОставайсяДонором
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» пояснил, почему создатели фильма отправили в Сибирь современных российских деятелей
Многие легальные автосервисы, мастерские и магазины автозапчастей закрываются из-за карантина
Раздать россиянам по 25 тысяч рублей призывают депутаты