2020-05-19T11:34:56+03:00
Общество

Зоопарки Нижнего Новгорода получат субсидии на покупку кормов для животных

Деньги будут выделены из городского бюджета
Валерия ГРОМОВА
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Все три нижегородских зоопарка - «Лимпопо», «Мишутка» и «Мадагаскар» - получат субсидии из городского бюджета. Эти деньги будут потрачены на покупку кормов для животных, сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации департамента предпринимательства и туризма, средства смогут получить юридические лица или ИП, деятельность которых соответствует следующем кодам ОКВЭД:

- 91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков;

- 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;

- 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

Размер субсидии определят исходя из ежемесячной потребности в средствах на покупку кормов, но эта сумма не может превышать миллиона рублей.

По всем вопросам можно обращаться по ведению и поддержке бизнеса в условиях распространения коронавируса по телефону: 8-800-222-17-96 (с 9:00 до 18:00 без выходных). Или в Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода416-40-44.

В апреле «Комсомолка» рассказывала, что нижегородский зоопарк «Лимпопо» обратился с просьбой о помощи к горожанам - зверинец оказался на грани выживания из-за введения режима самоизоляции. Тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что не даст зоопарку погибнуть, ведь это «одна из достопримечательностей Нижнего Новгорода и часть культурного наследия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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