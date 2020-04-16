«Жизненно необходима помощь»: зоопарк «Лимпопо» просит нижегородцев поддержать животных

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» просит нижегородцев о помощи. Зверинец оказался на грани выживания из-за введения режима самоизоляции с 30 марта.

- Двери нашей страны птиц и зверей закрыты для посетителей. Это правильно с точки зрения недопущения скопления людей, но совершенно губительно для зоопарка в целом, - сообщили в «Лимпопо».

В зоопарке предположили, что режим самоизоляции закончится не скоро, но 1517 животных ежедневно хотят есть. При этом у частного предприятия отсутствуют налоговые льготы или послабления по части оплаты услуг ЖКХ.

Руководство зверинца сообщает, что готово принять любую помощь, будь то корма или финансы.

- Без помощи нижегородцев мы просто не знаем, чем может закончиться режим самоизоляции для «Лимпопо», ведь наши животные не могут перейти на удаленную работу или сделать что-либо для самостоятельной добычи пропитания, - пояснили в зоопарке.

Желающие поддержать «Лимпопо» могут писать на электронную почту limpopozoo@mail.ru или позвонить по телефону: 271-67-37.

Банковские реквизиты для перечисления помощи можно также найти на сайте зверинца.

Всех, кто откликнется сейчас, обещают отблагодарить после снятия режима самоизоляции, вручив бесплатные входные билеты.

Ситуацию прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что «Лимпопо» является одной из достопримечательностей Нижнего Новгорода и частью культурного наследия.

- Это частное предприятие, и собственник «Лимпопо» прежде всего должен заботиться о его сохранении. Однако правительство области не даст погибнуть зоопарку, и соответствующее поручение о мерах поддержки я уже дал своему заместителю Андрею Гнеушеву, - сказал Глеб Никитин.

Он также убежден, что индустрию культуры и развлечений необходимо включить в число отраслей, максимально пострадавших от распространения коронавируса и имеющих право льготы, введенные на федеральном и региональном уровнях.

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В фонде «Сострадание НН» всегда рассчитывают на поддержку

Не откажутся от помощи и в благотворительном фонде защиты животных «Сострадание НН». Как сообщила заместитель директора фонда Ксения Антонова, животным всегда нужна еда, консервы, наполнители для туалетов и финансовая поддержка. Она отметила, что пока нижегородцы активно помогают с питанием.

- В целом по питанию народ активно помогает, доставку оформляют на приют. Ситуацию нельзя назвать хорошей, но она намного лучше, чем мы предполагали, ведь люди сидят без денег, без работы. Благодаря объявлению на нашей странице в соцсетях удалось собрать определенное количество помощи. За счет нее мы точно сможем существовать в ближайшие недели, - рассказала Ксения Антонова. – Обычно нам поступало больше кормов и другой помощи настолько, что мы могли обеспечивать и домашние передержки, и госпиталь для животных. Даже бабушки периодически приходили, просили еду для кошечек из подвала, и мы могли дать. Сейчас нам хватает ровно на тех собак, которые у нас на месте находятся. Не знаю, как дальше будет, если продлят карантин, думаю, что ситуация резко ухудшится.

Ксения отметила, что за месяц им удалось найти новый дом для 20 животных. Однако с пристройкой ситуация усложнилась. Кстати, чтобы взять нового питомца, нижегородцы могут приходить в приют с 10:00 до 16:00, предварительно позвонив по номеру: 8-904-046-76-98. Показывают животных только одному человеку по предварительной записи. Посетитель должен иметь при себе перчатки и маску. После каждого посетителя помещения дезинфицируют.