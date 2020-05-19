Свыше 152 человек сдали анализы на COVID-19 в Нижегородской области

19 Май 2020 2020-05-19T09:37:35+03:00

Наш регион остается в числе лидеров по количеству исследований в сутки

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Число жителей Нижегородской области, которые сдали анализы на коронавирусную инфекцию, превысило отметку в 152 тысячи человек. По количеству исселедований в сутки наш регион по-прежнему входит в топ субъектов России.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за последние сутки на COVID-19 проверились 4,9 тысячи человек. В настоящее время это можно сделать в 11 лабораториях.

Кроме того, за неделю охват тестированием составил 154,4 теста на 100 тысяч населения, а средний показатель за сутки - 4 472,2 человека.

Напомним, 18 мая Глеб Никитин подписал указ о переходе к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Теперь жителям разрешены прогулки в километре от места жительства и в течение двух часов. Также можно открыться объектам розничной торговли: но при условии, что в их помещение есть отдельный вход с улицы и площадь зала не превышает 400 метров. О том, что еще изменится в жизни региона, можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU