Свыше 152 человек сдали анализы на COVID-19 в Нижегородской области
Число жителей Нижегородской области, которые сдали анализы на коронавирусную инфекцию, превысило отметку в 152 тысячи человек. По количеству исселедований в сутки наш регион по-прежнему входит в топ субъектов России.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за последние сутки на COVID-19 проверились 4,9 тысячи человек. В настоящее время это можно сделать в 11 лабораториях.
Кроме того, за неделю охват тестированием составил 154,4 теста на 100 тысяч населения, а средний показатель за сутки - 4 472,2 человека.
Напомним, 18 мая Глеб Никитин подписал указ о переходе к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Теперь жителям разрешены прогулки в километре от места жительства и в течение двух часов. Также можно открыться объектам розничной торговли: но при условии, что в их помещение есть отдельный вход с улицы и площадь зала не превышает 400 метров. О том, что еще изменится в жизни региона, можно посмотреть по ссылке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»