2020-05-19T09:37:35+03:00
Общество

Свыше 152 человек сдали анализы на COVID-19 в Нижегородской области

Наш регион остается в числе лидеров по количеству исследований в сутки
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Число жителей Нижегородской области, которые сдали анализы на коронавирусную инфекцию, превысило отметку в 152 тысячи человек. По количеству исселедований в сутки наш регион по-прежнему входит в топ субъектов России.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за последние сутки на COVID-19 проверились 4,9 тысячи человек. В настоящее время это можно сделать в 11 лабораториях.

Кроме того, за неделю охват тестированием составил 154,4 теста на 100 тысяч населения, а средний показатель за сутки - 4 472,2 человека.

Напомним, 18 мая Глеб Никитин подписал указ о переходе к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Теперь жителям разрешены прогулки в километре от места жительства и в течение двух часов. Также можно открыться объектам розничной торговли: но при условии, что в их помещение есть отдельный вход с улицы и площадь зала не превышает 400 метров. О том, что еще изменится в жизни региона, можно посмотреть по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт