Поиски 17-летней Кати Кутилиной завершены в Нижнем Новгороде

18 Май 2020 2020-05-18T10:30:40+03:00

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Поиски 17-летней Екатерины Кутилиной завершены в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь».

Согласно информации, девушка пропала еще 13 мая 2020 года – около двух часов дня она вышла из дома на улице Родионова и с тех пор о ее местонахождении не были ничего известно. Встревоженные родственники обратились за помощью к волонтерам, и вот в воскресенье, 17 мая, появилось долгожданное сообщение: «Найдена, жива!».

Где все это время находилась девушка, пока не уточняется.

Напомним, в городе Павлово Нижегородской области уже три дня ищут 17-летнего Диму Лепешкина. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», в последний раз мальчика видели в минувшую пятницу, 15 мая 2020 года, около 13 часов дня. Уточняется, что он ушел из дома на улице Гастелло и не вернулся. С тех пор о нем нет никакой информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU