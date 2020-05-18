17-летнего Диму Лепешкина разыскивают в Павлове
Три дня назад в городе Павлово Нижегородской области пропал 17-летний Дима Лепешкин. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», в последний раз мальчика видели в минувшую пятницу, 15 мая 2020 года, около 13:00. Уточняется, что он ушел из дома на улице Гастелло и не вернулся. С тех пор о местонахождении молодого человека ничего неизвестно.
Приметы пропавшего подростка: рост 178 сантиметров, темные волосы, худощавое телосложение, карие глаза.
В день исчезновения Дима был одет в черную ветровку, черную кофту, штаны цвета хаки и темно-синие кроссовки.
Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении данного подростка или вы готовы помочь добровольцам в его поисках, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер» по этому номеру: 8 (831) 291-51-51. Или сразу в полицию: 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU