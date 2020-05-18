2020-05-18T08:54:14+03:00
Общество

17-летнего Диму Лепешкина разыскивают в Павлове

Подросток пропал несколько дней назад
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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Три дня назад в городе Павлово Нижегородской области пропал 17-летний Дима Лепешкин. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», в последний раз мальчика видели в минувшую пятницу, 15 мая 2020 года, около 13:00. Уточняется, что он ушел из дома на улице Гастелло и не вернулся. С тех пор о местонахождении молодого человека ничего неизвестно.

Приметы пропавшего подростка: рост 178 сантиметров, темные волосы, худощавое телосложение, карие глаза.

В день исчезновения Дима был одет в черную ветровку, черную кофту, штаны цвета хаки и темно-синие кроссовки.

Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении данного подростка или вы готовы помочь добровольцам в его поисках, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер» по этому номеру: 8 (831) 291-51-51. Или сразу в полицию: 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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