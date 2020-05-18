2020-05-18T09:17:42+03:00
Общество

Нижегородцы смогут пожаловаться на общественный транспорт по «горячей» линии

Она начнет работать 20 мая
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 20 мая 2020 года, в Нижнем Новгороде начнет работать «горячая» телефонная линия, посвященная вопросам транспортного обслуживания населения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на вопросы граждан будут отвечать специалисты городского департамента транспорта.

Все желающие могут обратиться на линию с 9:00 до 16:00 по телефону: 246-83-08.

Ранее мы сообщали, что с 18 мая в связи с увеличением пассажиропотока в Нижнем Новгороде изменится расписание работы метро. В рабочие дни на Автозаводской линии поезда будут ходить с интервалом в 10 минут в период с 5:30 до 7:00, с 9:30 до 16:00, с 19:00 до 22:00, а с интервалом в 5 минут поезда будут ходить в период с 7:00 до 9:00, с 16:00 до 19:00. А с 22:00 до 00:00 с интервалом в 12 минут, - говорится в сообщении. – На Сормовско-Мещерской линии с интервалом в 10 минут поезда будут ходить в период с 5:30 до 7:00, с 9:30 до 16:00 и с 19:00 до 22:00. С интервалом в семь минут поезда будут ходить с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. С 22:00 до 00:00 интервал движения поездов составит 14 минут. В выходные и праздничные дни поезда будут ходить с интервалом в 10 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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