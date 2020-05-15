С 18 мая изменится расписание работы нижегородского метро

15 Май 2020 2020-05-15T20:33:23+03:00

Изменить размер текста: A A

С 18 мая в связи с увеличением пассажиропотока в Нижнем Новгороде изменится расписание работы нижегородского метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

- В рабочие дни на Автозаводской линии поезда будут ходить с интервалом в 10 минут в период с 5:30 до 7:00, с 9:30 до 16:00, с 19:00 до 22:00, а с интервалом в 5 минут поезда будут ходить в период с 7:00 до 9:00, с 16:00 до 19:00. А с 22:00 до 00:00 с интервалом в 12 минут, - говорится в сообщении. – На Сормовско-Мещерской линии с интервалом в 10 минут поезда будут ходить в период с 5:30 до 7:00, с 9:30 до 16:00 и с 19:00 до 22:00. С интервалом в семь минут поезда будут ходить с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. С 22:00 до 00:00 интервал движения поездов составит 14 минут. В выходные и праздничные дни поезда будут ходить с интервалом в 10 минут.

Напомним, с 30 марта 2020 года в Нижегородской области действует режим всеобщей самоизоляции. Все это время весь общественный транспорт в регионе работает в режиме выходного дня. Это ограничение распространялось в том числе и на нижегородское метро.

К слову, ранее стало известно, что с 18 мая в Нижегородской области ожидаются первые послабления режима, введенные в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU