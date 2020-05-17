2020-05-17T16:19:34+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: лидирует Канавинский район

Рассказываем, где выявлено больше всего заразившихся
Елена КАРАЛ
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За минувшие сутки в Нижегородской области выявлен 281 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 6413 человек. При этом Нижний Новгород лидирует по данному показателю в регионе. Всего зафиксировано 3 138 инфицированных.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Канавинском районе – 549 человек. На втором месте Ленинский (531), а на третьем - Автозаводский (551) районы.

За ними следуют Нижегородский (408), Советский (281), Сормовский (331) и Московский (259) районы.

Меньше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Приокском районе Нижнего Новгорода – 238 человек.

Что касается заболеваемости в районах Нижегородской области, то больше всего заразившихся коронавирусом (567) зарегистрировали в Павловском районе. Минимальное количество случаев обнаружено в Большемурашкинском и Княгининском районах, где заразилось по одному жителю.

Напомним, за минувшие сутки тесты на новый коронавирус сдал 143 391 житель Нижегородской области. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, за сутки средний показатель тестирования вырос на 3,6%. Этот позволяет занимать региону одну из лидирующих позиций по стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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