Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 мая 2020 года: Павловский район лидирует среди других по числу заболевших

17 Май 2020 2020-05-17T13:11:09+03:00

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В Павловском районе зафиксировано больше всего случаев заболевания коронавирусом среди других районов Нижегородской области. Там количество зараженных достигло 567 человек. Такие данные приводит пресс-служба регионального правительства.

Второе место среди районов области по количеству инфицированных занимает Дивеевский район (399 жителей), а третье – Кулебакский (288 жителей).

Известны также районы с минимальным количеством случаев. По одному новому зараженному выявили в Княгининском и Большемурашкинском районах, по два – в Ковернинском, Вадском, Ветлужском и четыре – в Воротынском районе.

При этом максимальная заболеваемость по-прежнему регистрируется в Нижнем Новгороде – 3 128 человек.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, купирование очагов заболеваемости приобрело особое значение. В некоторых случаях санитарные врачи рекомендовали ввести карантин, что и было сделано. Не обошлось без инцидентов, когда очаги инфекции возникли из-за безответственного поведения людей. Дополнительные ограничения позволили изменить ситуацию к лучшему и снизить количество случаев заражения. При дальнейшей положительной динамике, некоторые ограничения можно будет снимать уже к концу второй декады мая, отметил губернатор.

Напомним, по данным на 17 мая количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области достигло 6 413 человек. При этом 1388 пациентов уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU