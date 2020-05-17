Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: выявлен 281 новый случай

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года достигло 6413 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки новую инфекцию выявили у 281 жителя региона. COVID-19 унес жизни 43 человек, 1388 пациентов выздоровели и были выписаны. На амбулаторном лечении продолжают оставаться 3 817 человек.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в больницах региона сейчас пребывает свыше 1,1 тысячи пациентов. Порядка 4000 человек находятся под наблюдением врачей, из которых 37 - в обсерваторах.

Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов России по заболеваемости. Первые три места по данному показателю занимают столица (3855 человек), Московская область (907 человек) и Санкт-Петербург (451 человек).

Что касается тестирования, то по количеству исследований Нижегородская область входит в число регионов-лидеров в стране. Как сообщил Глеб Никитин, по данным на 17 мая, 143 291 жителей региона сдали тесты на коронавирус. За минувшие 24 часа показатель вырос до 4 476,8 человек на 100000 населения (на 3,6%).

- За последние сутки тестирование прошли 5026 человек. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 158,1 теста на 100 тысяч человек, - прокомментировал губернатор.

Он также напомнил, что сейчас в регионе действует 11 лабораторий, которые имеют право тестировать людей. Максимальное число тестов делают лаборатории Приволжского исследовательского медицинского университета, Центра гигиены и эпидемиологии, а также ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

Напомним, в регион продолжают возвращаться из зарубежных поездок нижегородцы, которые застряли на чужбине из-за пандемии коронавируса. 16 мая на родину прибыли 37 человек из Гоа, Нью-Йорка, Танзании и других стран. Теперь они должны будут соблюдать двухнедельный карантин.

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