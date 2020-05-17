С 18 мая изменится режим работы канатной дороги в Нижнем Новгороде

17 Май 2020 2020-05-17T14:01:17+03:00

В кабинках и на станциях следует пользоваться масками и перчатками

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Режим работы канатной дороги в Нижнем Новгороде изменится. Как сообщается на сайте компании, с 18 мая она будет работать ежедневно с 6:45 до 21:00. Исключением будет воскресенье и праздничные дни, когда поездки возможны с 9:00 до 21:00.

Кроме того, теперь канатная дорога будет работать без перерывов, которые раньше повторялись дважды в неделю.

При этом нижегородцам напомнили, что с начала мая в кабинках нужно находиться в масках и перчатках. Аналогичные правила действуют на станциях.

Напомним, ношение масок для нижегородцев в общественных местах стало обязательным с 4 мая. Позднее жителей региона обязали носить еще и перчатки. Их нужно надевать при поездках в транспорте, включая такси. Понадобятся они также в аптеках, магазинах, на рынках, ярмарках, в банках и при использовании каршеринга.

Кроме того, не следует забывать о необходимости соблюдения дистанции в полтора метра, находясь в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU