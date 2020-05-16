2020-05-16T11:57:55+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 1330 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Отличная новость для всех, кто следит за ситуацией с пандемией в нашем регионе – число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 1330 человек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в нашем регионе составляет 6 132 человека, - рассказал глава региона. – Только за минувшие сутки диагноз был подтвержден у 229 человек. При этом из всех зараженных 3 730 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или с легкими симптомами. Еще чуть более тысячи пациентов сейчас находятся в больницах.

По словам главы региона, сейчас все больницы полностью оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе кислородом. Именно в Нижегородской области был открыт первый инфекционный госпиталь, построенный министерством обороны. Он был возведен в рекордно короткие сроки.

Вместе с тем, регион числится в лидерах ПФО по объемам тестирования. На сегодняшний день проведены исследования уже 138 тысяч нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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