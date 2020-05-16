16 Май 2020 2020-05-16T11:33:55+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года

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К сожалению, не обошлось и без печальных новостей – число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года увеличилось до 42 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- За последние сутки от коронавируса скончались еще два жителя области, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Таким образом, число летальных случаев в регионе возросло до 42. У обоих погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, за последние сутки на территории Нижегородской области было выявлено 229 новых случаев заболевания коронавирусом. В результате общее число заболевших этой опасной инфекцией возросло до 6 132 человек. При этом свыше трех тысяч из них проходят лечение амбулаторно, так как заболевание у них протекает бессимптомно или с легкими симптомами. Еще 1,5 тысячи человек сейчас находятся в больницах.

В настоящее время в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введенный на территории Нижегородской области еще 30 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU