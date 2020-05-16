2020-05-16T10:47:03+03:00
Общество

Свыше 138 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

Сейчас Нижегородская область входит в число лидеров по объемам тестирования
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 16 мая 2020 года, в Нижегородской области тест на коронавирус сдали свыше 138 тысяч человек. Такие данные привел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- За последние сутки тестирование прошли 4 402 человека, - рассказал глава региона. –

Средний показатель тестировани вырос на 3,3%. На сегодняшний день наш регион входит в число лидеров по объемам тестирования в стране. За неделю охват оставляет 144 теста на 100 тысяч человек.

Напомним, сейчас исследования анализов нижегородцев в нашей области проводят 11 лабораторий. Наибольшее число тестов обрабатывается в Центре гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

По последним данным, опасная инфекция выявлена у 5 903 человек. Из них 1240 пациентов уже выписаны с больничного с отрицательными результатами анализов. К сожалению, 40 человек спасти не удалось. В дальнейшем объемы тестирования планируется только увеличивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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