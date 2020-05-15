Число нижегородцев, сдавших тесты на COVID-19, увеличилось почти до 134 тысяч человек

15 Май 2020 2020-05-15T10:02:42+03:00

По количеству исследований в сутки наш регион входит в топ-5 по России

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По данным на утро 15 мая 2020 года, число жителей Нижегородской области, прошедших тестирование на коронавирус, практически достигло 134 тысяч. Только за последние сутки анализы сдали 4 562 человека, сообщили в региональном правительстве.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, средний показатель тестирования вырос на 3,5% и составил 4 182,5 человека на сто тысяч населения.

- По данным Роспотребнадзора, на сегодня регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием достиг 145,25 тестов на 100 тысяч человек, - отметил губернатор.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что с момента закрытия российских границ в Нижегородскую область были возвращены почти 2,4 тысячи жителей. С 15 по 23 мая планируется вернуть еще порядка 80 человек. Они прилетят из США, Франции, Азербайджана, Киргизии, Танзании и других стран мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU