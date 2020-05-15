Число нижегородцев, сдавших тесты на COVID-19, увеличилось почти до 134 тысяч человек
По данным на утро 15 мая 2020 года, число жителей Нижегородской области, прошедших тестирование на коронавирус, практически достигло 134 тысяч. Только за последние сутки анализы сдали 4 562 человека, сообщили в региональном правительстве.
Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, средний показатель тестирования вырос на 3,5% и составил 4 182,5 человека на сто тысяч населения.
- По данным Роспотребнадзора, на сегодня регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием достиг 145,25 тестов на 100 тысяч человек, - отметил губернатор.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что с момента закрытия российских границ в Нижегородскую область были возвращены почти 2,4 тысячи жителей. С 15 по 23 мая планируется вернуть еще порядка 80 человек. Они прилетят из США, Франции, Азербайджана, Киргизии, Танзании и других стран мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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