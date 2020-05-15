15 Май 2020 2020-05-15T10:26:29+03:00

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Превентивный карантин ввели в двух отделениях Заволжской городской больницы. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по Городецкому, Ковернинскому и Сокольскому районам Роспотребнадзора. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

До 26 мая ограничена работа хирургического и первичного сосудистого отделения филиала №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ». Плановые пациенты этих отделений переведены в Балахнинскую центральную районную больницу.

О причинах введения ограничительных мер не сообщается.

Напомним, 7 апреля стало известно о закрытии на карантин одного из отделений больницы №33 в Нижнем Новгороде. По данным регионального минздрава, такие меры были приняты из-за коронавирусной инфекции, которую обнаружили у одного из пациентов. Анализы на новый вирус сдали все сотрудники младшего медицинского персонала. У двоих людей результаты оказались положительными. Клинические проявления при этом отсутствовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU