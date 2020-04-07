В нижегородской больнице № 33 обнаружен коронавирус
Одно из отделений больницы № 33 в Ленинском районе Нижнего Новгорода закрыто на карантин. В региональном минздраве «Комсомолке» рассказали, что такие меры пришлось принять после выявления у пациента коронавирусной инфекции.
- У сотрудников больницы были забраны анализы на коронавирус. У двух сотрудниц младшего младшего медицинского персонала выявлены положительные результаты без клинических проявлений, - пояснили в ведомстве.
Сейчас обе женщины находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Информация о них и их контактных лицах переданы в поликлиники по месту жительства.
«Комсомольская правда» рассказывала, что аналогичная ситуация была в Борской центральной районной больнице. Там из-за пациента с коронавирусом пришлось закрыть на карантин реанимацию, хирургический корпус и инфекционное отделение.
- Пациента госпитализировали с пневмонией. Его исследовали на наличие в организме COVID-19, и результаты оказались положительными, - пояснила Светлана Белозерова.
Больного в срочном порядке перевели во вторую инфекционную больницу Нижнего Новгорода. А всех контактировавших с ним медиков и пациентов инфекционного отделения отправили на сдачу анализов. Исследования показали, что у них коронавируса нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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