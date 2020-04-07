В нижегородской больнице № 33 обнаружен коронавирус

Одно из отделений больницы № 33 в Ленинском районе Нижнего Новгорода закрыто на карантин. В региональном минздраве «Комсомолке» рассказали, что такие меры пришлось принять после выявления у пациента коронавирусной инфекции.

- У сотрудников больницы были забраны анализы на коронавирус. У двух сотрудниц младшего младшего медицинского персонала выявлены положительные результаты без клинических проявлений, - пояснили в ведомстве.

Сейчас обе женщины находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Информация о них и их контактных лицах переданы в поликлиники по месту жительства.

«Комсомольская правда» рассказывала, что аналогичная ситуация была в Борской центральной районной больнице. Там из-за пациента с коронавирусом пришлось закрыть на карантин реанимацию, хирургический корпус и инфекционное отделение.

- Пациента госпитализировали с пневмонией. Его исследовали на наличие в организме COVID-19, и результаты оказались положительными, - пояснила Светлана Белозерова.

Больного в срочном порядке перевели во вторую инфекционную больницу Нижнего Новгорода. А всех контактировавших с ним медиков и пациентов инфекционного отделения отправили на сдачу анализов. Исследования показали, что у них коронавируса нет.

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