Росгвардейцы задержали поджигателя автомобиля в Нижнем Новгороде

14 Май 2020 2020-05-14T18:15:52+03:00

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Поджигателя автомобиля задержал автопатруль вневедомственной охраны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Экипаж Росгвардии патрулировал улицы Сормовского района столицы Приволжья, когда получил сообщение о поджоге машины. Обращался владелец иномарки, который описал приметы вероятного злоумышленника. Правоохранители задержали 25-летнего ранее судимого нижегородца по горячим следам.

Поджигателя передали полицейским, которые сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU