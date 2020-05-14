Росгвардейцы задержали поджигателя автомобиля в Нижнем Новгороде
Поджигателя автомобиля задержал автопатруль вневедомственной охраны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.
Экипаж Росгвардии патрулировал улицы Сормовского района столицы Приволжья, когда получил сообщение о поджоге машины. Обращался владелец иномарки, который описал приметы вероятного злоумышленника. Правоохранители задержали 25-летнего ранее судимого нижегородца по горячим следам.
Поджигателя передали полицейским, которые сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU