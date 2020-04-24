2020-04-24T16:39:12+03:00
Общество

«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину

Адвокат рассказала, сможет ли потерпевший добиться компенсации от поджигателя
Елена КАРАЛ
Поделиться:
«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Нижегородец сжег машину бывшему компаньону по бизнесу, но пострадавший пока не дождался полной компенсации за свое имущество. Об этом «Комсомолке» рассказал Олег Гаврюшов, чей автомобиль Toyota Land Cruiser превратился в груду обгоревшего металла в октябре 2017 года.

До этого он проработал со своим компаньоном около десяти лет. Вместе они вели бизнес, выйти из которого Олег решил после кражи у него ПТС на грузовые автомобили. Он утверждает, что купил машины за свой счет, но партнер попытался присвоить документы на них. После обращения в полицию грузовики ему вернули, но никого не наказали.

В 2017 году была сожжена личная машина Олега, а зимой следующего года та же участь постигла автомобиль его супруги. В ситуации с последней доказать ничего не удалось, но за Toyota Land Cruiser Олегу должны выплатить компенсацию.

Суд обязал поджигателя возместить 1 650 000 рублей. Согласно тексту приговора, виновному назначено также наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев, которое является условным с испытательным сроком три года.

«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"

«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"

- Мой бывший компаньон - бывший милиционер. Было расследование, и он нарисовался на записях видеонаблюдения, установленного на домах. Был суд, ему присудили выплатить компенсацию. Но он же «хозяин жизни». Суд дал полгода на выплату и условно три года. В течение полугода он должен выплатить причиненный мне ущерб. Полгода истекает 27 апреля. У него оформлена инвалидность, с женой он развелся, все имущество с себя списал - вроде как взять с него нечего. Сумма, назначенная судом, до сих пор не компенсирована. Единственное, мне на карту поступили какие-то деньги – два раза по 7 000 рублей, - рассказал Олег. - Возможно, их списали с его пенсионной карты, но то, что деньги поступили именно от него, я могу только догадываться. Главное в этой истории для меня то, что негодяев все-таки наказывают - даже если они бывшие милиционеры.

Все-таки мужчина не уверен, что получит компенсацию за свой автомобиль, а его обидчика заставят выполнить обязательства. Ведь деньги с пенсионной карточки поджигателя могут списываться очень и очень долго.

«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"

«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"

Реально ли добиться компенсации?

Можно ли добиться исполнения приговора и как это сделать, «Комсомолке» рассказала адвокат НО НКА «Чайка и коллеги» Светлана Коротина.

Она сообщила, что взысканием ущерба в результате преступления занимается служба судебных приставов-исполнителей. При этом вступивший в законную силу приговор обязателен для исполнения.

- Если срок исполнения обязательства истекает, но осужденный не предпринял попыток возместить ущерб, мой совет обратиться в службу судебных приставов, ознакомиться с ходом исполнительного производства, чтобы выяснить, почему до настоящего времени приговор не исполнен, - пояснила адвокат.

Если это связано с неисполнением обязанностей судебным приставом, то его бездействие нужно обжаловать у старшего судебного пристава-исполнителя или в суде.

По мнению юриста, если осужденный скрыл свое имущество, чтобы не платить потерпевшему, то для судебного пристава нет ничего тайного.

- Об этом могут свидетельствовать заключенные между близкими родственниками договоры дарения, смена работы на менее оплачиваемую, закрытие (ликвидация), продажа юридического лица, либо доли, где осужденный являлся учредителем и другие действия. Судебный пристав-исполнитель может выяснить эти обстоятельства через получение сведений из регистрирующих органов, - заверила Светлана Коротина.

Если эти факты выявят в ходе исполнительного производства, то адвокат рекомендует Олегу обратиться в службу исполнения наказания по месту жительства осужденного и попросить выйти в суд с ходатайством о продлении осужденному испытательного срока в соответствии с частью 2 статьи 74 УК РФ.

- Если же и эти меры не повлияют на осужденного, то в дальнейшем нужно ходатайствовать о замене условного осуждения на реальное лишение свободы. Думаю, что опасение получить реальный срок вместо условного поможет осужденному понять свою обязанность исполнить приговор в части возмещения ущерба, причиненного преступлением, - заключила адвокат.

Олег сказал, что продолжит добиваться компенсации причиненного ущерба, хотя не уверен в успешном результате. Он также отметил, что ожидает от экс-компаньона чего угодно, ведь ходят слухи, что желание испортить ему жизнь у бывшего коллеги по бизнесу не пропало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский областной педсовет пройдет в формате видеоконференции
Более 10 000 нижегородцев поздравили близких с Пасхой открытками от Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода
Нижегородские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: Горожане вышли на прогулку
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП в Борском районе
У жителей двух районов Нижегородской области не подтвердился коронавирус
Большая часть общественных пространств Нижнего Новгорода благополучно пережила зиму
Анатолий Козерадский: «Необходимость изменения Конституции РФ назрела давно»
Свыше трех тысяч протоколов составлено в отношении нарушителей самоизоляции
Директором Главного управления автодорог региона назначен Леонид Самухин
Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19
Известный вирусолог считает, что коронавирус пришел надолго