«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину
Нижегородец сжег машину бывшему компаньону по бизнесу, но пострадавший пока не дождался полной компенсации за свое имущество. Об этом «Комсомолке» рассказал Олег Гаврюшов, чей автомобиль Toyota Land Cruiser превратился в груду обгоревшего металла в октябре 2017 года.
До этого он проработал со своим компаньоном около десяти лет. Вместе они вели бизнес, выйти из которого Олег решил после кражи у него ПТС на грузовые автомобили. Он утверждает, что купил машины за свой счет, но партнер попытался присвоить документы на них. После обращения в полицию грузовики ему вернули, но никого не наказали.
В 2017 году была сожжена личная машина Олега, а зимой следующего года та же участь постигла автомобиль его супруги. В ситуации с последней доказать ничего не удалось, но за Toyota Land Cruiser Олегу должны выплатить компенсацию.
Суд обязал поджигателя возместить 1 650 000 рублей. Согласно тексту приговора, виновному назначено также наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев, которое является условным с испытательным сроком три года.
«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"
- Мой бывший компаньон - бывший милиционер. Было расследование, и он нарисовался на записях видеонаблюдения, установленного на домах. Был суд, ему присудили выплатить компенсацию. Но он же «хозяин жизни». Суд дал полгода на выплату и условно три года. В течение полугода он должен выплатить причиненный мне ущерб. Полгода истекает 27 апреля. У него оформлена инвалидность, с женой он развелся, все имущество с себя списал - вроде как взять с него нечего. Сумма, назначенная судом, до сих пор не компенсирована. Единственное, мне на карту поступили какие-то деньги – два раза по 7 000 рублей, - рассказал Олег. - Возможно, их списали с его пенсионной карты, но то, что деньги поступили именно от него, я могу только догадываться. Главное в этой истории для меня то, что негодяев все-таки наказывают - даже если они бывшие милиционеры.
Все-таки мужчина не уверен, что получит компенсацию за свой автомобиль, а его обидчика заставят выполнить обязательства. Ведь деньги с пенсионной карточки поджигателя могут списываться очень и очень долго.
«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"
Реально ли добиться компенсации?
Можно ли добиться исполнения приговора и как это сделать, «Комсомолке» рассказала адвокат НО НКА «Чайка и коллеги» Светлана Коротина.
Она сообщила, что взысканием ущерба в результате преступления занимается служба судебных приставов-исполнителей. При этом вступивший в законную силу приговор обязателен для исполнения.
- Если срок исполнения обязательства истекает, но осужденный не предпринял попыток возместить ущерб, мой совет обратиться в службу судебных приставов, ознакомиться с ходом исполнительного производства, чтобы выяснить, почему до настоящего времени приговор не исполнен, - пояснила адвокат.
Если это связано с неисполнением обязанностей судебным приставом, то его бездействие нужно обжаловать у старшего судебного пристава-исполнителя или в суде.
По мнению юриста, если осужденный скрыл свое имущество, чтобы не платить потерпевшему, то для судебного пристава нет ничего тайного.
- Об этом могут свидетельствовать заключенные между близкими родственниками договоры дарения, смена работы на менее оплачиваемую, закрытие (ликвидация), продажа юридического лица, либо доли, где осужденный являлся учредителем и другие действия. Судебный пристав-исполнитель может выяснить эти обстоятельства через получение сведений из регистрирующих органов, - заверила Светлана Коротина.
Если эти факты выявят в ходе исполнительного производства, то адвокат рекомендует Олегу обратиться в службу исполнения наказания по месту жительства осужденного и попросить выйти в суд с ходатайством о продлении осужденному испытательного срока в соответствии с частью 2 статьи 74 УК РФ.
- Если же и эти меры не повлияют на осужденного, то в дальнейшем нужно ходатайствовать о замене условного осуждения на реальное лишение свободы. Думаю, что опасение получить реальный срок вместо условного поможет осужденному понять свою обязанность исполнить приговор в части возмещения ущерба, причиненного преступлением, - заключила адвокат.
Олег сказал, что продолжит добиваться компенсации причиненного ущерба, хотя не уверен в успешном результате. Он также отметил, что ожидает от экс-компаньона чего угодно, ведь ходят слухи, что желание испортить ему жизнь у бывшего коллеги по бизнесу не пропало.
ИСТОЧНИК KP.RU