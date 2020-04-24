Нижегородец сжег машину бывшему компаньону по бизнесу, но пострадавший пока не дождался полной компенсации за свое имущество. Об этом «Комсомолке» рассказал Олег Гаврюшов, чей автомобиль Toyota Land Cruiser превратился в груду обгоревшего металла в октябре 2017 года.

До этого он проработал со своим компаньоном около десяти лет. Вместе они вели бизнес, выйти из которого Олег решил после кражи у него ПТС на грузовые автомобили. Он утверждает, что купил машины за свой счет, но партнер попытался присвоить документы на них. После обращения в полицию грузовики ему вернули, но никого не наказали.

В 2017 году была сожжена личная машина Олега, а зимой следующего года та же участь постигла автомобиль его супруги. В ситуации с последней доказать ничего не удалось, но за Toyota Land Cruiser Олегу должны выплатить компенсацию.

Суд обязал поджигателя возместить 1 650 000 рублей. Согласно тексту приговора, виновному назначено также наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев, которое является условным с испытательным сроком три года.

«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"

- Мой бывший компаньон - бывший милиционер. Было расследование, и он нарисовался на записях видеонаблюдения, установленного на домах. Был суд, ему присудили выплатить компенсацию. Но он же «хозяин жизни». Суд дал полгода на выплату и условно три года. В течение полугода он должен выплатить причиненный мне ущерб. Полгода истекает 27 апреля. У него оформлена инвалидность, с женой он развелся, все имущество с себя списал - вроде как взять с него нечего. Сумма, назначенная судом, до сих пор не компенсирована. Единственное, мне на карту поступили какие-то деньги – два раза по 7 000 рублей, - рассказал Олег. - Возможно, их списали с его пенсионной карты, но то, что деньги поступили именно от него, я могу только догадываться. Главное в этой истории для меня то, что негодяев все-таки наказывают - даже если они бывшие милиционеры.

Все-таки мужчина не уверен, что получит компенсацию за свой автомобиль, а его обидчика заставят выполнить обязательства. Ведь деньги с пенсионной карточки поджигателя могут списываться очень и очень долго.

«Главное, что негодяев наказывают»: Нижегородец третий год пытается взыскать с бывшего компаньона деньги за сожженную машину. Фото предоставлено "Комсомолке"

Реально ли добиться компенсации?

Можно ли добиться исполнения приговора и как это сделать, «Комсомолке» рассказала адвокат НО НКА «Чайка и коллеги» Светлана Коротина.

Она сообщила, что взысканием ущерба в результате преступления занимается служба судебных приставов-исполнителей. При этом вступивший в законную силу приговор обязателен для исполнения.

- Если срок исполнения обязательства истекает, но осужденный не предпринял попыток возместить ущерб, мой совет обратиться в службу судебных приставов, ознакомиться с ходом исполнительного производства, чтобы выяснить, почему до настоящего времени приговор не исполнен, - пояснила адвокат.

Если это связано с неисполнением обязанностей судебным приставом, то его бездействие нужно обжаловать у старшего судебного пристава-исполнителя или в суде.

По мнению юриста, если осужденный скрыл свое имущество, чтобы не платить потерпевшему, то для судебного пристава нет ничего тайного.

- Об этом могут свидетельствовать заключенные между близкими родственниками договоры дарения, смена работы на менее оплачиваемую, закрытие (ликвидация), продажа юридического лица, либо доли, где осужденный являлся учредителем и другие действия. Судебный пристав-исполнитель может выяснить эти обстоятельства через получение сведений из регистрирующих органов, - заверила Светлана Коротина.

Если эти факты выявят в ходе исполнительного производства, то адвокат рекомендует Олегу обратиться в службу исполнения наказания по месту жительства осужденного и попросить выйти в суд с ходатайством о продлении осужденному испытательного срока в соответствии с частью 2 статьи 74 УК РФ.

- Если же и эти меры не повлияют на осужденного, то в дальнейшем нужно ходатайствовать о замене условного осуждения на реальное лишение свободы. Думаю, что опасение получить реальный срок вместо условного поможет осужденному понять свою обязанность исполнить приговор в части возмещения ущерба, причиненного преступлением, - заключила адвокат.

Олег сказал, что продолжит добиваться компенсации причиненного ущерба, хотя не уверен в успешном результате. Он также отметил, что ожидает от экс-компаньона чего угодно, ведь ходят слухи, что желание испортить ему жизнь у бывшего коллеги по бизнесу не пропало.