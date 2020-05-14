Почти 130 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус

14 Май 2020 2020-05-14T10:01:43+03:00

По количеству исследований в сутки наш регион выходит в топ-5 в стране

Изменить размер текста: A A

129 401 нижегородец, по данным на утро 14 мая 2020 года, сдал тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки средний показатель вырос на 4,3% и теперь составляет 4 040 человек на 100 тысяч населения.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по абсолютному количеству тестов наш регион остается в лидерах среди регионов Приволжского федерального округа.

Только за последние сутки анализы на COVID-19 сдали 5 307 человек, что на 42: больше, чем за предыдущий день.

- Объем тестирования постоянно увеличивается. По данным Роспотребнадзора, на сегодня регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране. За неделю охват тестированием населения достиг 134 человек на 100 тысяч жителей, - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что чаще всего нижегородцы заражаются новым вирусом в кругу семьи. Как отметил в ходе пресс-конференции 13 мая замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, таким способом заболели 60% человек. В 2,5% случаях COVID-19 был завезен из других регионов, еще 3% подхватили вирус в медицинских организациях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU