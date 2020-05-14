Почти 130 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
129 401 нижегородец, по данным на утро 14 мая 2020 года, сдал тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки средний показатель вырос на 4,3% и теперь составляет 4 040 человек на 100 тысяч населения.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по абсолютному количеству тестов наш регион остается в лидерах среди регионов Приволжского федерального округа.
Только за последние сутки анализы на COVID-19 сдали 5 307 человек, что на 42: больше, чем за предыдущий день.
- Объем тестирования постоянно увеличивается. По данным Роспотребнадзора, на сегодня регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране. За неделю охват тестированием населения достиг 134 человек на 100 тысяч жителей, - подчеркнул Глеб Никитин.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что чаще всего нижегородцы заражаются новым вирусом в кругу семьи. Как отметил в ходе пресс-конференции 13 мая замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, таким способом заболели 60% человек. В 2,5% случаях COVID-19 был завезен из других регионов, еще 3% подхватили вирус в медицинских организациях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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