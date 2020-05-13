13 Май 2020 2020-05-13T16:48:10+03:00

В 35% случаев источник заражения не определен

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Стало известно, где заражаются коронавирусом большинство нижегородцев. Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов, большинство случаев (60%) заболевания приходится на семейные очаги.

В 2,5% случаях COVID-19 был завезен в нижегородский регион. Еще 3% заразились в медицинских организациях. Не установлены контакты 35% заболевших. По этим эпизодам ведутся эпидрасследования.

Напомним, за прошедшие сутки количество зараженных коронавирусом нижегородцев выросло до 5358 человек. Выявлен 271 новый случай заболевания опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU