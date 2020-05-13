2020-05-13T14:05:38+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каком районе сегодня больше всего заболевших
Юлия ИСАЕВА
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Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 маяКарта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая
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Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. За последние сутки в регионе был выявлен 271 новый случай, а общее число заболевших увеличилось до до 5 358 человек.

Больше всего зараженных по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день в приволжской столице подтверждено 2 620 случаев, большинство из которых - в Ленинском районе (473 человека).

Чуть меньше заболевших проживают в Канавинском и Автозаводском районах - там заражены по 444 человека. Еще 359 пациентов с COVID-19 находятся в Нижегородском районе, 255 - в Сормове, 233 - в Советском районе. В Приокском районе коронавирусом заразились 214 жителей. Наименьшее число заболевших зафиксировано в Московском районе - там всего 198 случаев.

Ранее мы сообщали, что коронавирус подтвердился у 174 нижегородских работников: это не только врачи, но также младший и обслуживающий персонал. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, все эти специалисты будут включены в федеральный регистр и получат страховые выплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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